È MORTO ANDREA PURGATORI: AVEVA 70 ANNI, COLPITO DA UNA MALATTIA FULMINANTE.

morto questa mattina A Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia il giornalista, sceneggiatore, autore Andrea Purgatori, classe 1953.

La notizia all'ANSA dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau.

Inviato del Corriere della Sera dal 1976 al 2000, di Andrea Purgatori si ricordano molte inchieste e reportage. Si occupò do terrorismo internazionale, di anni di piombo, stragismo, rapimento Moro e strage di Ustica. Suoi anche reportage dalla guerra in LIbano (1982), quella tra Iran e Iraq oltre alla guerra del Golfo, all’Intifada e alle rivolte in Tunisia e Algeria.

Su La7 conduceva la trasmissione ‘Atlantide‘ di cui era autore e conduttore. Docente di sceneggiatura, aveva partecipato come consulente anche alla docuserie di Netflix ‘Vatican Girl’ dedicata al caso di Emanuela Orlandi.

Per il cinema ha scritto Il muro di gomma (1991) su strage di Ustica, Il giudice ragazzino (1994), L’industriale (2011). Dal 12 maggio 2014 al 15 giugno 2020 è stato anche presidente di Greenpeace Italia.