E’ MORTO CARMELO LA BIONDA, IL SICILIANO CHE INSIEME AL FRATELLO INVENTÒ LA DISCO MUSIC ITALIANA

E' morto stamattina 5 novembre nella sua casa a San Donato, a Milano, Carmelo La Bionda che con il fratello Michelangelo formava il duo musicale 'La Bionda', conosciuto anche col nome artistico D.D. S...

D. Sound e considerato tra gli inventori della disco music italiana.

Nato il 2 febbraio 1949 a Ramacca, in provincia di Catania, milanese d'adozione dal 1954, Carmelo La Bionda aveva 73 anni ed era malato da un anno. Aveva un tumore che ha molto combattuto.

Lo annunciano il figlio Francesco Paolo e i familiari. I funerali si terranno martedì 8 novembre alle 14.30 alla chiesa di Santa Barbara a San Donato milanese.

I fratelli La Bionda hanno fatto ballare intere generazioni, il loro grande cavallo di battaglia e ancora oggi successo mondiale è "One For You, One For Me".