È MORTO CESARE CADEO, NOTO CONDUTTORE TELEVISIVO

È morto Cesare Cadeo. Giornalista e conduttore televisivo, avrebbe compiuto 73 anni a luglio.

Il gentiluomo della tv lascia tre figli.

Protagonista del piccolo schermo accanto a diversi volti noti, su tutti Mike Bongiorno e Sandra Mondaini. Ha iniziato a lavorare per Canale 5 nel 1981, la prima apparizione in video l'anno successivo nella trasmissione "Gol", programma calcistico, e in "Superflash", programma condotto da Mike.

Una lunga esperienza come conduttore di trasmissioni sportive, sempre di Canale 5, negli anni '80: Record, Super Record e Super Record Sport, sempre continuando a collaborare con il grande Bongiorno.

Dal 1989 al 1992 ha condotto Calciomania, al suo fianco Paola Perego e Maurizio Mosca.

Poi è passato alla conduzione di "Buona giornata" su Rete 4, assieme a Patrizia Rossetti. In molti lo ricorderanno anche per le numerose telepromozioni e televendite, e gli appassionati del genere non lo dimenticheranno come ospite fisso di "Mai dire Gol", nel ruolo di un surreale inviato da una finta edicola in collegamento con la Gialappa's..

Ha condotto anche un quiz di bambini, "Fantasia", e la trasmissione di cucina "Mezzogiorno di cuoco", una delle prime del genere che oggi spopola su tutte le emittenti.

Poi è passato a Rai 2, dove ha condotto il reality "La sposa perfetta" e il programma "Furore".

Tra il '99 e il 2004 è stato anche assessore allo Sport di Milano.

"Un gran signore e un vero amico", così lo ha ricordato Gene Gnocchi. "Se n'è andato in silenzio, con il garbo e la classe che ne hanno contraddistinto la vita.

Ha raggiunto Maurizio Mosca, Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, Corrado. Giganti di un mondo che non c'è più", ha twittato Maurizio Pistocchi.