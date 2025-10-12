È morto Cesare Paciotti. L’imprenditore delle calzature aveva 67 anni

Lutto nel mondo della moda. Si è spento all’età di 67 anni , fondatore e anima creativa del celebre marchio di scarpe di lusso che porta il suo nome. Il noto imprenditore è deceduto nelle scorse ore n...

Lutto nel mondo della moda. Si è spento all’età di 67 anni , fondatore e anima creativa del celebre marchio di scarpe di lusso che porta il suo nome. Il noto imprenditore è deceduto nelle scorse ore nella sua abitazione di , nelle Marche, a causa di un malore improvviso.

Secondo quanto si apprende, i familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per Paciotti non c’è stato nulla da fare.

Una vita dedicata alla moda e all’artigianalità italiana

Paciotti era nato nel 1958 ed era cresciuto in una famiglia con una lunga tradizione calzaturiera. L’azienda era stata fondata nel 1948 dal padre Giuseppe. Dopo gli studi al DAMS dell’Università di Bologna e diverse esperienze all’estero, Cesare decise di tornare a casa e prendere in mano l’attività di famiglia.

Negli anni Ottanta trasformò il laboratorio artigianale in un marchio di lusso internazionale, dando vita al brand , riconoscibile per il celebre pugnale simbolo e per uno stile audace e raffinato.

Le sue collezioni – calzature, borse, gioielli e accessori – hanno conquistato passerelle, boutique e celebrità in tutto il mondo, portando il nome dell’artigianato italiano ai massimi livelli.

Il ricordo

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio nel mondo della moda e tra i tanti che hanno collaborato con lui negli anni. Cesare Paciotti è stato un simbolo del Made in Italy, un imprenditore visionario che ha saputo fondere creatività, eleganza e spirito ribelle.