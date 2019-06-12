E' MORTO DON ALFIO CONSOLI
A cura di Redazione
12 giugno 2019 09:38
E morto ieri all'età di 90 anni don Alfio Consoli per anni sacerdote della chiesa Madonna delle Grazie (San Giuseppe) di Paternò.
I funerali saranno celebrati oggi alle 16.30 nella chiesa di santa Caterina a San Pietro Clarenza