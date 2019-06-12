95047

E' MORTO DON ALFIO CONSOLI

E morto ieri all'età di 90 anni don Alfio Consoli per anni sacerdote della chiesa Madonna delle Grazie (San Giuseppe) di Paternò.I funerali saranno celebrati oggi alle 16.30 nella chiesa di santa Cate...

A cura di Redazione Redazione
12 giugno 2019 09:38
E morto ieri all'età di 90 anni don Alfio Consoli per anni sacerdote della chiesa Madonna delle Grazie (San Giuseppe) di Paternò.

I funerali saranno celebrati oggi alle 16.30 nella chiesa di santa Caterina a San Pietro Clarenza

