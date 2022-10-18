E' MORTO FRANCO GATTI DEI RICCHI E POVERI

È morto a Genova Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni.Ad annunciarlo all'Ansa sono i Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco", dico...

A cura di Redazione 18 ottobre 2022 11:07

