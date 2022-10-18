E' MORTO FRANCO GATTI DEI RICCHI E POVERI
È morto a Genova Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni.
Ad annunciarlo all'Ansa sono i Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco", dicono addolorati.
Dopo il febbraio del 2020, che segnò la reunion sul palco del Teatro Ariston con la storica riconciliazione tra Angela Brambati e Marina Occhiena,
Gatti è tornato con i Ricchi Poveri solo per una serata celebrativa della band su Rai1. La pandemia ha impedito infatti la realizzazione di alcuni concerti speciali che il gruppo avrebbe dovuto realizzare subito dopo l'apparizione a Sanremo del quartetto ritrovato.
Negli ultimi due anni sul palco come Ricchi e Poveri avevano continuato ad esibirsi solo Angela Brambati e Angelo Sotgiu.