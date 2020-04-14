E’ MORTO FRANCO LAURO: VOLTO STORICO DEL GIORNALISMO SPORTIVO RAI

Lutto nel mondo del giornalismo Rai. Si è spento a 58 anni Franco Lauro, volto storico dell’informazione sportiva, trovato senza vita nella propria abitazione di Roma dalle forze dell’ordine. A stronc...

Lutto nel mondo del giornalismo Rai. Si è spento a 58 anni Franco Lauro, volto storico dell’informazione sportiva, trovato senza vita nella propria abitazione di Roma dalle forze dell’ordine. A stroncarlo sembrerebbe sia stato un infarto. Inutile l’arrivo dell’ambulanza.

Lauro ha dedicato una vita allo sport.

Dopo aver esordito come giornalista e telecronista radiofonico per emittenti romane, è entrato nel 1984 nel mondo Rai, per il quale ha lavorato per quasi 30 anni. Per parecchio tempo voce del basket, ha seguito otto olimpiadi estive ed una invernale, e dal 2008 al 2014 ha condotto 90° minuto di serie A, oltre ad altre trasmissioni come La Domenica Sportiva nel 2004 e Dribbling in occasione di mondiali ed europei di calcio.

Vero appassionato di sport (del basket in particolare), oltre alle indubbie capacità di giornalista e telecronista, Lauro è sempre stato un professionista serio ed elegante. Mai sopra le righe, raccontava storie ed imprese sportive con una sensibilità non da tutti.

Sostenitore dell’importanza del calcio dilettantistico, fino ad una settimana fa, in uno dei suoi ultimi interventi ad un’emittente radiofonica, predicava di tutelare le serie minori, alla base di un meccanismo che se si spezzasse, sarebbe dannoso anche per le categorie più alte.

Tante le manifestazioni di cordoglio da parte di colleghi e personaggi dello sport, tra le quali quella di Paola Ferrari, giornalista sportiva che per anni ha collaborato con Lauro.

GIANLUCA RUFFINO