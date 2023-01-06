È MORTO GIANLUCA VIALLI, AVEVA 58 ANNI

Gianluca Vialli è morto. Dopo Sinisa Mihajlovic e Pelé, un altro grande del calcio se ne va. Nato a Cremona il 9 luglio 1964, aveva 58 anni e lottava con un tumore al pancreas da 5 anni.L'ex attaccant...

A cura di Redazione 06 gennaio 2023 10:38

