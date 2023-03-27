È MORTO GIANNI MINÀ, IL GIORNALISTA E CONDUTTORE AVEVA 84 ANNI

La notizia è arrivata dal suo profilo Facebook e di certo non ha lasciato nessuno indifferente. Gianni Minà è morto a 84 anni dopo una breve malattia cardiaca.Si legge nel post che annuncia la scompar...

Si legge nel post che annuncia la scomparsa del celebre giornalista, scrittore e conduttore: "Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità".