È MORTO GIGI PROIETTI, OGGI AVREBBE COMPIUTO 80 ANNI

Ricoverato da giorni in una clinica romana per accertamenti, era stato colpito ieri da un grave scompenso cardiaco. Da subito le sue condizioni erano apparse molto serie. Proprio oggi Proietti avrebbe compiuto 80 anni. In una carriera lunga oltre 50 anni ha spaziato dal cinema al teatro. Memorabile il successo di 'A me gli occhi, please'.

'Nelle prime ore del mattino - spiega la famiglia - è venuta a mancare all'affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l'annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie'.

Attore indimenticabile, cabarettista, doppiatore, regista, insegnante di recitazione, conduttore Tv, talent scout.

Tutto questo e molto altro è stato Gigi Proietti. Era nato a Roma il 2 novembre 1940."Che dobbiamo fa...la data è quella che è", diceva ironicamente, prendendosi gioco di sé stesso.