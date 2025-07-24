È morto Hulk Hogan, leggenda del wrestling: aveva 71 anni

Hulk Hogan è morto all'età di 71 anni. Lo riferisce Tmz, precisando che la leggenda del wrestling è stata trovata in casa sua in Florida. Secondo i medici, si è trattato di un arresto cardiaco. Consid...

Hulk Hogan è morto all'età di 71 anni. Lo riferisce Tmz, precisando che la leggenda del wrestling è stata trovata in casa sua in Florida.

Secondo i medici, si è trattato di un arresto cardiaco. Considerato una delle più grandi icone di tutti i tempi della disciplina a metà tra sport e spettacolo, Hogan ha segnato un'epoca con il suo carisma, il fisico imponente e la capacità di catturare l'immaginario di milioni di fan in tutto il mondo.

La sua carriera, che ha attraversato decenni, ha trasformato il wrestling da fenomeno di nicchia a spettacolo globale.

Lo scorso anno Hulk Hogan era stato tra i protagonisti della Convention nazionale repubblicana a Milwaukee, nel Wisconsin, strappandosi le vesti e urlando il proprio sostegno al candidato presidente Donald Trump.

La notizia della morte arriva a poche settimane di distanza dalle smentite della moglie Sky Bollea, che aveva definito "forte" il cuore del marito e aveva respinto come infondate le voci su un presunto coma, spiegando che l'ex wrestler si stava riprendendo da un intervento chirurgico al collo subìto a maggio.

In precedenza, lo stesso sito aveva parlato di Hogan come prossimo alla morte, notizia poi ridimensionata come conseguenza di complicazioni post-operatorie.