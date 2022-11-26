95047

E' MORTO IL CELEBRE STILISTA RENATO BALESTRA, AVEVA 98 ANNI

E' morto alle 21 in una clinica di Roma Renato Balestra. decano dell'alta moda.Aveva 98 anni.Lo annunciano all'ANSA le figlie Fabiana e Federica assieme alla nipote Sofia alle quali andrà la gestione...

26 novembre 2022 22:16
E' morto alle 21 in una clinica di Roma Renato Balestra. decano dell'alta moda.

Aveva 98 anni.

Lo annunciano all'ANSA le figlie Fabiana e Federica assieme alla nipote Sofia alle quali andrà la gestione del marchio.

I funerali si terranno martedì 29 novembre nella capitale nella Chiesa di Santa Maria del Popolo.

