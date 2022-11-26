E' MORTO IL CELEBRE STILISTA RENATO BALESTRA, AVEVA 98 ANNI
A cura di Redazione
26 novembre 2022 22:16
E' morto alle 21 in una clinica di Roma Renato Balestra. decano dell'alta moda.
Aveva 98 anni.
Lo annunciano all'ANSA le figlie Fabiana e Federica assieme alla nipote Sofia alle quali andrà la gestione del marchio.
I funerali si terranno martedì 29 novembre nella capitale nella Chiesa di Santa Maria del Popolo.