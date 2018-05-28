E' morto il maestro Pippo Caruso

E' morto a 82 anni il maestro Pippo Caruso, che era nato a Belpasso (Catania).

Ha diretto le orchestre Rai di Roma e Milano, l'orchestra sinfonica della Rai e del Festival di Sanremo, quella di Roma e del Lazio e molte altre.

Ha legato la sua storia a programmi televisivi di grande successo, condotti dal suo amico e mentore Pippo Baudo, come varie edizioni del Festival di Sanremo, Fantastico, Serata d'onore, Numero Uno, Domenica in e altri ancora.

Insieme a Baudo, ha contribuito al lancio di Heather Parisi e Lorella Cuccarini.

La notizia è stata confermata all'ANSA da Pippo Baudo, che si è detto "distrutto per la perdita di un carissimo amico".

I funerali saranno celebrati domani, 29 maggio, alle 16, nella chiesa Santa Croce di Passo Corese, frazione del Comune di Fara in Sabina in provincia di Rieti.