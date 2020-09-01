E' MORTO IL MOTOCICLISTA VITTIMA DELL'INCIDENTE A VALCORRENTE IL 19 AGOSTO

Purtroppo non c'è l'ha fatta, il 57enne Angelo Caruso, il centauro che lo scorso 19 agosto era rimasto gravamene ferito sulla sp134, in territorio di Belpasso, nella strada che collega la frazione di...

Purtroppo non c'è l'ha fatta, il 57enne Angelo Caruso, il centauro che lo scorso 19 agosto era rimasto gravamene ferito sulla sp134, in territorio di Belpasso, nella strada che collega la frazione di Valcorrente con Motta Sant’Anastasia.

Nel violento impatto era rimasto incastrato sotto il veicolo, immediatamente soccorso era stato trasferito in codice rosso con l’elisoccorso e ricoverato al Cannizzaro di Catania in condizioni molto gravi con un politrauma che ha interessato torace e addome e un trauma cranio-facciale, con varie fratture e contusioni.

Ha lottato tra la vita e la morte per undici giorni purtroppo ieri sera il suo cuore ha cessato di battere.

Angelo Caruso era un dipendente della Ferrovia Circumetnea

Il segretario regionale della federazione Ugl Autoferrotranvieri Giuseppe Scannella che, insieme al segretario territoriale Ugl, Giovanni Musumeci, ai dirigenti ed agli iscritti del sindacato, esprimono il cordoglio alla famiglia ed in particolare al figlio Damiano.

“Ci lascia un valido sindacalista, in prima linea nelle numerose battaglie per la difesa dei diritti del personale della FCE, ma soprattutto una persona perbene ed un amico che ha condiviso insieme a noi una rilevante parte del cammino sindacale sotto le insegne della Ugl. Nel suo ricordo ci uniamo al dolore dei suoi familiari inviando le più affettuose condoglianze – dicono Scannella e Musumeci.”