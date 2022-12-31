95047

E' MORTO IL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI

Dopo una lunga malattia è morto a Roma il Papa emerito, Benedetto XVI. Le condizioni di Ratzinger, 95 anni, si erano aggravate pochi giorni prima di Natale. "Con dolore informo che il Papa Emerito, Be...

A cura di Redazione Redazione
31 dicembre 2022 10:52
E' MORTO IL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI -
News
Condividi

Dopo una lunga malattia è morto a Roma il Papa emerito, Benedetto XVI. Le condizioni di Ratzinger, 95 anni, si erano aggravate pochi giorni prima di Natale.

"Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano", ha fatto sapere il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.
Salma esposta a San Pietro dal 2 gennaio

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047