E' MORTO IL PATERNESE ALFREDO FARACE MAESTRO DI PUGILATO E DI VITA

Una brutta notizia giunge dalla Lombardia.

All'età di 58anni si è spento il Paternese Alfredo Farace, l'ex boxer nonché allenatore, tra questi pure della campionessa mondiale di pugilato Vissia Trovato.

Alfredo si è dedicato all'insegnamento che ha portato avanti fino a oggi trasmettendo a tante generazioni di ragazzi, un maestro di vita prima ancora che di sport.

Sulla pagina social della Federazione Lombardia il saluto:

"Ha lottato fino alla fine come un guerriero, senza mai mollare. Nato a Paternò (Catania), adottato in Lombardia, ha sempre espresso il suo pensiero senza veli.

Un vero Leone dentro e fuori dal ring. Onore Alfredo, riposa in pace.

Quest'oggi sui ring della #Lombardia verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria"