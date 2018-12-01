È morto l’attore Ennio Fantastichini, aveva 63 anni. Attore italiano e vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 2010. Si è spento a Napoli il primo dicembre 2018: era...

Il decesso è stato causato da una grave emorragia cerebrale provocata da una leucemia acuta, che aveva già colpito cervello, polmoni e intestino.

Fantastichini era nato a Gallese, in provincia di Viterbo, il 20 febbraio 1955. Si era trasferito a Roma a 20 anni per studiare recitazione.

Nella sua lunga carriera ha recitato in decine di film per il cinema e per la televisione. Nel 2010 ha vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film Mine Vaganti.