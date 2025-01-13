E' MORTO OLIVIERO TOSCANI, AVEVA 82 ANNI
A cura di Redazione
13 gennaio 2025 09:12
E' morto Oliviero Toscani: lo ha annunciato la famiglia in un breve comunicato stampa.
Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio.
Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell'intimità della famiglia.
Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Ali, si legge nella nota firmata dalla moglie Kirsti e dai figli. Toscani,affetto da amiloidosi,era ricoverato all'ospedale di Cecina (Livorno)