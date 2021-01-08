È MORTO PADRE CARLO LAZZARO

Si è spento questa mattina nell’ospedale di Biancavilla Padre Carlo Lazzaro, 85 anni, frate cappuccino presso il convento di Paternò, originario di Adrano. Padre Carlo Lazzaro è stato per anni il Cap...

Si è spento questa mattina nell’ospedale di Biancavilla Padre Carlo Lazzaro, 85 anni, frate cappuccino presso il convento di Paternò, originario di Adrano. Padre Carlo Lazzaro è stato per anni il Cappellano dell’ospedale Garibaldi.

“Sono davvero addolorato - ha detto Fabrizio De Nicola, direttore generale Arnas Garibaldi - per la scomparsa di Padre Carlo, un uomo che ha speso la sia vita al servizio della comunità e, soprattutto, di coloro che soffrono. Al Garibaldi non sono pochi coloro che mi hanno parlato di quest’uomo che, evidentemente, ha lasciato un segno indelebile del suo lavoro e della sua umanità. La sua scomparsa è una grave perdita per tutti gli operatori sanitari che lo hanno conosciuto e che hanno avuto modo di collaborare con lui nei numerosi anni del suo impegno in ospedale. Ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze.

Le esequie funebri si celebreranno domani alle ore 15.30 nella chiesa “Santa Maria degli Angeli” dei Frati Minori Cappuccini di Adrano.