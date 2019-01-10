È morto Paolo Paoloni, il "megadirettore galattico" di Fantozzi

È morto a 89 anni Paolo Paoloni, attore noto per aver interpretato il "megadirettore galattico" nella saga cinematografica di Fantozzi, il famosissimo personaggio ideato e interpretato da Paolo Villag...

È morto a 89 anni Paolo Paoloni, attore noto per aver interpretato il "megadirettore galattico" nella saga cinematografica di Fantozzi, il famosissimo personaggio ideato e interpretato da Paolo Villaggio. Paoloni aveva recitato in cinque film della saga: il primo Fantozzi del 1975, Il secondo tragico Fantozzi del 1976, Fantozzi in paradiso del 1993, Fantozzi - Il ritorno del 1996 e Fantozzi 2000 - La clonazione del 1999. Originario di Ancona, ma nato a Bodio in Svizzera, venne scoperto da Luciano Salce con cui esordì nel 1968 nel film La pecora nera.









Non solo Fantozzi però nella lunga carriera dell'attore, che è apparso in più di 40 pellicole ha lavorato in oltre quaranta film, diretto anche da Dino Risi (In Nome del Popolo Italiano), Mario Monicelli (Il Marchese del Grillo), Fellini (E La Nave Va) e Carlo Verdone (Stasera a Casa di Alice-Benedetta Follia), Alessandro Siani (Si Accettano Miracoli).