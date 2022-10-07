E' MORTO PEBBLES, IL CANE PIÙ VECCHIO DEL MONDO, AVEVA 22 ANNI

"Era una compagna di vita, è stato un onore averla come animale domestico, Ci mancherà profondamente". Con questo messaggio su Instagram Bobby e Julie Gregory hanno dato la notizia della morte di Pebb...

A cura di Redazione 07 ottobre 2022 15:20

