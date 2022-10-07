E' MORTO PEBBLES, IL CANE PIÙ VECCHIO DEL MONDO, AVEVA 22 ANNI
"Era una compagna di vita, è stato un onore averla come animale domestico, Ci mancherà profondamente". Con questo messaggio su Instagram Bobby e Julie Gregory hanno dato la notizia della morte di Pebbles, una fox terrier toy della South Carolina, conosciuta per essere il cane più vecchio del mondo con i suoi 22 anni, tanto da essere inserita nel libro del Guinness dei primati a maggio.
Nata il 28 marzo del 2000 a Long Island, Pebbles ha avuto 32 cuccioli con il suo compagno Rocky, morto nel 2016.
Una longevità sicuramente fuori media dovuta secondo i padroni al grande amore e alle tante attenzioni a lei riservate, sebbene non sia passata inosservata la notizia, pubblicata sul libro dei Guinness, che dieci anni fa il suo veterinario abbia cominciato a darle da mangiare solo cibo per gatti, più ricco di proteine rispetto a quello per cani. Sarà stato quello il suo segreto?