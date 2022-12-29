È MORTO PELÈ: AVEVA 82 ANNI
Addio all'icona del calcio mondiale. Era malato di cancro e da giorni non rispondeva più alle cureAveva 82 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Era ricoverato e negli ultimi giorni i med...
Addio all'icona del calcio mondiale. Era malato di cancro e da giorni non rispondeva più alle cure
Aveva 82 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon.
Era ricoverato e negli ultimi giorni i medici avevano rivelato che il campione non rispondeva più alle cure. Pelé, detto anche O Rei, ha vinto tre coppe del mondo, unico calciatore della storia.
Chi era Pelé
Pelé, pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento, era nato a Tres Coraçoes il 23 ottobre 1940. Leggenda di questo sport, Pelé ha scritto pagine di storia dagli anni '50 agli anni '70, fino al ritiro arrivato nel 1977. Per la Fifa, il CIO e l'IFFHS, Pelé è stato il calciatore del XX secolo.
Una carriera trascorsa quasi tutta con il Santos: 17 anni, dal 1957 al 1974. Poi due anni negli Stati Uniti, ai New York Cosmos, prima di appendere gli scarpini al chiodo. La Fifa gli riconosce il record di 1281 reti in 1363 partite, mentre in gare ufficiali il dato è di 757 reti in 816 incontri. In bacheca 32 titoli con la maglia di club, ma anche tre Mondiali con il Brasile: 1958, 1962 e 1970. Un record, uno dei tanti di Pelé che nel 1997 venne nominato Cavaliere Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico dalla regina Elisabetta.
Dopo il ritiro Pelé ha ricoperto tanti incarichi, tra cui quello di ambasciatore delle Nazioni Unite per l'ecologia e l'ambiente (1992), Goodwill Ambassador dell'Unesco (1994), ministro straordinario per lo sport del governo Cardoso (1995-1998), ambasciatore per il calcio della Fifa, ma anche impegni sul campo sociale.