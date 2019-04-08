E’ MORTO SALVO NAPOLI, IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI BELPASSO, DANIELE MOTTA
“Partecipiamo al cordoglio della famiglia Napoli, per la scomparsa di Salvo “Turi”, secondo genito di Natale e Italia Chiesa, esponente della tradizione secolare dei “pupari” catanesi, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.
Abbiamo avuto il piacere di ospitare i loro spettacoli nel nostro Comune, di apprezzarne la straordinaria competenza e la capacità di “modernizzare” l’opera dei pupi pur restando fedeli ad una complessa arte popolare che per essere espressa a livelli d’eccellenza, come i Napoli fanno da sempre, richiede passione, professionalità e sacrificio”, ha dichiarato il sindaco di Belpasso, Daniele Motta.
La compagnia viene fondata a Catania nel 1921 da Gaetano Napoli e oggi, giunta alla sua quarta generazione, senza interruzioni, rappresenta la piu' significativa realta' del tradizionale teatro dei pupi di tipo catanese.
Tutta i membri della famiglia Napoli prendono parte alla messinscena degli spettacoli ricoprendo con maestria i ruoli tipici dell'Opera: Italia Chiesa Napoli parratrici, Fiorenzo direttore artistico della compagnia, parraturi principale e maestro conduttore dei pupi; Giuseppe capo manianti e scenografo; Salvatore ideatore delle luci e fonico; Gaetano parraturi; Davide manianti e secondo parraturi; Dario assistente di palcoscenico; Marco manianti; Alessandro antropologo, manianti e addetto al fabbisogno degli spettacoli; Agnese Torrisi, direttore di scena.