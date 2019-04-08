E’ MORTO SALVO NAPOLI, IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI BELPASSO, DANIELE MOTTA

E' morto all'età di 73 anni Salvatore Napoli“Partecipiamo al cordoglio della famiglia Napoli, per la scomparsa di Salvo “Turi”, secondo genito di Natale e Italia Chiesa, esponente della tradizione sec...

E' morto all'età di 73 anni Salvatore Napoli

“Partecipiamo al cordoglio della famiglia Napoli, per la scomparsa di Salvo “Turi”, secondo genito di Natale e Italia Chiesa, esponente della tradizione secolare dei “pupari” catanesi, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Abbiamo avuto il piacere di ospitare i loro spettacoli nel nostro Comune, di apprezzarne la straordinaria competenza e la capacità di “modernizzare” l’opera dei pupi pur restando fedeli ad una complessa arte popolare che per essere espressa a livelli d’eccellenza, come i Napoli fanno da sempre, richiede passione, professionalità e sacrificio”, ha dichiarato il sindaco di Belpasso, Daniele Motta.

La compagnia viene fondata a Catania nel 1921 da Gaetano Napoli e oggi, giunta alla sua quarta generazione, senza interruzioni, rappresenta la piu' significativa realta' del tradizionale teatro dei pupi di tipo catanese.

Tutta i membri della famiglia Napoli prendono parte alla messinscena degli spettacoli ricoprendo con maestria i ruoli tipici dell'Opera: Italia Chiesa Napoli parratrici, Fiorenzo direttore artistico della compagnia, parraturi principale e maestro conduttore dei pupi; Giuseppe capo manianti e scenografo; Salvatore ideatore delle luci e fonico; Gaetano parraturi; Davide manianti e secondo parraturi; Dario assistente di palcoscenico; Marco manianti; Alessandro antropologo, manianti e addetto al fabbisogno degli spettacoli; Agnese Torrisi, direttore di scena.