È MORTO TONY BINARELLI, IL MAGO DELLA TV

È scomparso Tony Binarelli. Diventato famoso come mago nei programmi televisivi degli anni ’90, si è spento a 81 anni all’ospedale Pertini di Roma. Era da tempo malato.

Dal 1991 al 1995 con le sue partecipazioni a Buona Domenica di Canale 5 ha conquistato il Telegatto, unico prestigiatore a vincere l’oscar italiano della Tv. Aveva anche recitato nella parte di sé stesso nelle due puntate dello sceneggiato Rai del 1972 ‘Serata al Gatto Nero’.

Tony Binarelli, pseudonimo di Antonio Binarelli, era nato a Roma il 16 settembre 1940. Con la sua magia ha impreziosito i programmi di Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo fino a presenziare a Buona Domenica dal 1991 al 1995. Numerose le ospitate in Rai e Mediaset e le performance dal vivo in giro per l’Italia