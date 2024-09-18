È MORTO TOTÒ SCHILLACI: L'ETERNO RAGAZZO DELLE NOTTI MAGICHE
E' morto Totò Schillaci. Aveva 59 anni ed era stato colpito da una grave forma tumorale, che non gli ha dato scampo, malgrado le terapie e due interventi chirugici. Le sue condizioni sono peggiorate n...
E' morto Totò Schillaci.
Aveva 59 anni ed era stato colpito da una grave forma tumorale, che non gli ha dato scampo, malgrado le terapie e due interventi chirugici.
Le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime settimane, fino al ricovero a Palermo, dove il calciatore eroe di Italia 90 è deceduto.
Lascia tre figli, Jessica, Mattia e Nicole.
La camera ardente potrebbe essere allestita nello stadio Renzo Barbera del Palermo.
In sua memoria, così come comunicato dalla Figc, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati in programma nel prossimo fine settimana.