È MORTO TOTÒ SCHILLACI: L'ETERNO RAGAZZO DELLE NOTTI MAGICHE

E' morto Totò Schillaci. Aveva 59 anni ed era stato colpito da una grave forma tumorale, che non gli ha dato scampo, malgrado le terapie e due interventi chirugici. Le sue condizioni sono peggiorate n...

A cura di Redazione 18 settembre 2024 11:06

Condividi