A cura di Redazione Redazione
18 settembre 2024 11:06
È MORTO TOTÒ SCHILLACI: L'ETERNO RAGAZZO DELLE NOTTI MAGICHE -
News
E' morto Totò Schillaci.

Aveva 59 anni ed era stato colpito da una grave forma tumorale, che non gli ha dato scampo, malgrado le terapie e due interventi chirugici.

Le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime settimane, fino al ricovero a Palermo, dove il calciatore eroe di Italia 90 è deceduto.

Lascia tre figli, Jessica, Mattia e Nicole.

La camera ardente potrebbe essere allestita nello stadio Renzo Barbera del Palermo.

In sua memoria, così come comunicato dalla Figc, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati in programma nel prossimo fine settimana.

