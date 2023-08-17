È NATA ARIA, LA PRIMOGENITA DI DILETTA LEOTTA E LORIS KARIUS

Diletta Leotta ieri è diventata mamma. La showgirl catanese e il compagno Loris Karius hanno annunciato la nascita della piccola Aria. “Rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che pote...

Diletta Leotta ieri è diventata mamma.

La showgirl catanese e il compagno Loris Karius hanno annunciato la nascita della piccola Aria. “Rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, ha scritto Diletta, 32 anni pubblicando due foto con il compagno calciatore, portiere tedesco del Newcastle, sul proprio profilo Instagram (foto).

L'arrivo della piccola Aria era atteso e ora la gioia è di quelle immense: la bimba è nata all'Ospedale San Raffaele alle 8:47 di mercoledì.

Sotto al post sono arrivati subito i messaggi di felicitazioni dei fan di Diletta ma anche degli amici vip.

Chiara Ferragni ha scritto "congratulazioni baby", seguito da tre cuori, mentre un'emoticon con la lacrimuccia e la scritta "amore" è il messaggio di Elodie. Benvenuta ad Aria da parte di Elettra Lamborghini, mentre Federica Pellegrini, che ha annunciato da poco la propria gravidanza, non ha parole ma solo due emoticon a tutto cuore.

E poi ancora Paola Turci che si congratula.