E' POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA PER IL CONTRIBUTO MATRIMONI

Criteri e modalità di erogazione del contributo previsto dal Programma di sostegno alle coppie di futuri coniugi, a copertura parziale delle spese sostenute per il matrimonio.La misura incentiva i mat...

Criteri e modalità di erogazione del contributo previsto dal Programma di sostegno alle coppie di futuri coniugi, a copertura parziale delle spese sostenute per il matrimonio.

La misura incentiva i matrimoni religiosi, civili e le unioni civili, assegnando un contributo alle coppie di futuri coniugi a copertura delle spese per il matrimonio.

Sono fissati i criteri e le modalità di erogazione del programma di sostegno alle coppie future, con una dotazione finanziaria di euro 3.500.000,00. L'importo del contributo per ogni coppia è fissato nel limite massimo di euro 3.000,00. Il limite massimo di valore ISEE per richiedere l'erogazione del beneficio è fissato in euro 30.000,00 così calcolato: somma dei valori ISEE dei nuclei familiari di origine dei due nubendi, più i valori ISEE dei due nubendi, qualora quest'ultimi abbiano costituito nucleo familiare a parte, rispetto a quello di origine. Detta somma deve essere ridotta del 40%.

Alla misura possono partecipare le coppie in possesso dei seguenti requisiti:

Residenza di uno dei nubendi in Sicilia da almeno un anno alla data del 15 settembre 2020;

Data del matrimonio dal 15 settembre 2020 fino al 31 luglio 2021;

Luogo del matrimonio in uno dei comuni della Regione Siciliana.

L’importo massimo del contributo è pari a 3.000 euro.

Sono ammissibili le spese di:

pubblicazione matrimonio;

partecipazioni/inviti,

fornitura fiori;

parrucchieri e estetisti;

acquisto vere nuziali;

abbigliamento;

vettura;

affitto sale/locali e catering;

fotografo;

intrattenimento musicale;

regali per i testimoni;

spese agenzia viaggi.

Le domande devono essere inviate a: [email protected] entro il 1 dicembre 2020 sempre che la data del matrimonio sia compresa tra il 15 settembre 2020 ed il 31 luglio 2021.

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE RICHIESTE SPEDITE FUORI TERMINE

L'erogazione del contributo alle coppie che rientrano nella graduatoria utile avverrà solo ed esclusivamente a seguito della presentazione di relative fatture e/o ricevute fiscali, intestate ad uno dei due coniugi, per le voci ammissibili di cui all'art.3.

Non saranno prese in considerazione modalità diverse di spese ammesse. Deve essere presentata almeno una fattura o ricevuta fiscale per le voci indicate all'art.3.