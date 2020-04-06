E' POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA AI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ
E' possibile presentare istanza per l'assegnazione di buoni spesa a nuclei familiari in difficoltà a seguito dell'emergenza Covid - 19 .
I buoni sono validi per l'acquisto di generi alimentari e generi di prima necessita, negli esercizi commerciale che hanno aderito all'iniziativa il cui elenco sarà pubblicato sul sito del comune.
Il valore del buono spesa è pari ad un massimo di €. 500,00, per coloro i quali non abbiano alcun reddito anche a causa della momentanea cessazione della propria attività lavorativa causata dal virus Covid-19, in proporzione della composizione del nucleo famigliare:
- Numero 1 beneficio al cittadino che vive da solo € 100,00
- Per famiglie di 2 persone € 200,00
- Per famiglie di 3 persone € 300,00
- Per famiglie 4 persone € 400,00
- Per famiglie con 5 o più persone € 500,00
- Utenti non percettori di reddito
- Titolari di P.IVA d'attività commerciale e di servizi alla persona in difficoltà economica seguita delle restrizioni ministeriali
- Percettori di reddito di qualunque tipo inferiore ad €. 600.00
- Percettori ammortizzatori sociali quale NASPI, RDC carte REI non superiore ad €.600.00
- Percettori di cassa integrazione inferiore ad €. 600.00
La domanda per richiede è disponibile qui , è dovrà essere presentata tramite la seguente
email: [email protected]
Alla domanda deve essere allegata
- COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
- OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE A COMPROVARE LO STATO DI BISOGNO E/O DISAGIO DELL'INTERESSATO E DEL SUO NUCLEO FAMIGLIARE
PER ULTERIORE INFO contattare l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Paternò ai seguenti numeri: 095/7670376-0957970254-0957970218-3313054664 operativi dalle ore 9:00 alle 13:00 da lunedì al venerdì
SCARICA QUI IL MODULO DELLA DOMANDA