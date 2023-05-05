E' POSSIBILE USARE WHATSAPP SU 4 TELEFONI DIVERSI: COME FARE
Nella giornata di ieri, Mark Zuckerberg ha annunciato che “A partire da oggi, potete accedere allo stesso account WhatsApp su un massimo di quattro telefoni“. Una novità sicuramente attesa e apprezzat...
Nella giornata di ieri, Mark Zuckerberg ha annunciato che “A partire da oggi, potete accedere allo stesso account WhatsApp su un massimo di quattro telefoni“.
Una novità sicuramente attesa e apprezzata dagli utenti nei confronti di una delle app maggiormente utilizzate al mondo, finora però “limitata” all’uso su un solo telefono più i dispositivi web associati al desktop (WhatsApp Web).
La procedura è uguale a quella, appunto, per accedere a WhatsApp Web. Quindi andare sull’opzione “Dispositivi collegati” e poi su “Collega a un dispositivo” (dai tre puntini in caso di Android e da “Impostazioni” in caso di iOS). Da lì inserire Pin o impronta digitale per sbloccare e, infine, scansionare il Qr code dal telefono principale.