E' SCOMPARSO 73ENNE, ULTIMO CONTATTO TRA BELPASSO E MASSA ANNUNZIATA

Aiutatemi!!!! è l'appello che fa la figlia attraverso i socialVi prego di condividere questo post ! È scomparso mio padre... le ultime notizie risalgono alle ore 12 di ieri, ha 73 anni si chiama Ricca...

Aiutatemi!!!! è l'appello che fa la figlia attraverso i social

Vi prego di condividere questo post ! È scomparso mio padre... le ultime notizie risalgono alle ore 12 di ieri, ha 73 anni si chiama Riccardo Marino....l’ultimo suo collegamento telefonico è stato fatto nelle zone di Belpasso -Massannunziata siamo molto preoccupati perché ha problemi di memoria e momenti di disorientamento....

I carabinieri sono stati avvisati abbiamo fatto qualsiasi tipo di ricerca .....Qualsiasi notizia contattate questo numero 3467845384 oppure le forze dell'ordine