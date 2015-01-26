E' scomparso Barbaro Rapisarda

Maestro di calcio per tanti giovani paternesi ai quali ha tramandato i valori dello sport: se n'è andato ieri mattina a 64 anni

95047.it Barbaro Rapisarda se n'è andato. Fu il presidente che nel 1987 fondò la storica società di calcio giovanile paternese, Nuova Proposta Fiamma: è volato in cielo all'età di 64 anni ieri mattina, domenica, proprio nel giorno della settimana in cui i suoi ragazzi entrano in campo per calciare un pallone sotto l'insegnamento dell'uomo dagli alti valori morali, Barbaro Rapisarda. Lascia un vuoto probabilmente incolmabile all'interno del suo settore giovanile formato da oltre 100 ragazzi, tra primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi. "Lo ricorderemo tutti per la sua eleganza e signorilità, ma soprattutto perchè ha contribuito a fare crescere e a togliere dai pericoli della strada tantissimi ragazzi, grazie alla passione per il calcio", racconta uno che lo conosceva benissimo come Mario Scaccianoce, "arrivederci grande presidente".