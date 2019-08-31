È SEMPRE PIÙ "FEBBRE" DA SAMARA, MA SI RISCHIA LA DENUNCIA

Travestirsi da Samara, il personaggio demoniaco della saga di The Ring, è diventato lo scherzo del momento a Catania e provincia.Il personaggio della ragazza vestita di bianco, con lunghissimi capelli...

Il personaggio della ragazza vestita di bianco, con lunghissimi capelli neri a coprire la faccia cadaverica che si aggira stralunata per le strade ha ormai diversi emuli.

Partecipare al "Samara Challenge", così si chiama lo scherzo diventato virale in tutt'Italia, se da un lato strappa un sorriso, dall'altro rischia di diventare un problema d'ordine pubblico.

Perché dopo l'iniziale sorpresa - a volte paura per i più suggestionabili - la presenza di Samara si trasforma in un'attrattiva che crea assembramenti di persone in strada, tutte curiose di vedere e soprattutto filmare il "fantasma" per poi postarlo sui social.

A Catania, per esempio, la polizia è intervenuta già tre volte, per disperdere i curiosi che avevano già circondato la Samara di turno, la quale (o il quale) non ha i poteri della vera Samara Morgan, così si chiama il personaggio del film, in grado di trasmettere agli altri allucinazioni con il pensiero.

L'altro ieri, c'è stato un intervento dei carabinieri a Biancavilla, sulla presenza della finta Samara, le forze dell'ordine si sono recate sul posto e hanno ispezionato l'area.

Qui si rischia in primis di finire all'ospedale, anche perché si stanno già formano dei gruppi che escono la sera per andare a "caccia" di Samara e prenderla a botte.

Senza contare il rischio di essere anche denunciati per procurato allarme.