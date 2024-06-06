E-SPACE MULTISPORT DI MARLETTA: FALLICA E NICOLOSI, CAMPIONESSE NAZIONALI DI GINNASTICA ARTISTICA

Lo scorso fine settimana, il PalaVolcan di Acireale ha ospitato un evento memorabile per la ginnastica artistica, vedendo le atlete della società e-Space Multisport di Paternò raggiungere ottimi risul...

Lo scorso fine settimana, il PalaVolcan di Acireale ha ospitato un evento memorabile per la ginnastica artistica, vedendo le atlete della società e-Space Multisport di Paternò raggiungere ottimi risultati.

Sotto la guida esperta dell'istruttrice Letizia Leotta, queste giovani promesse hanno scritto un nuovo capitolo nel panorama nazionale della ginnastica artistica.

ORO e titolo di Campionessa nazionale per Michela Fallica:

Il suo successo nel corpo libero e nel volteggio ha dimostrato la profondità del talento presente nella squadra di Paternò, e ha contribuito a consolidare il prestigio della città nel panorama nazionale della ginnastica artistica. Michela Fallica, Campionessa Nazionale, si è distinta non solo come atleta di élite ma anche come portabandiera di Paternò e di tutta la Sicilia, ispirando le future generazioni di ginnaste.

Oro e titolo di Campionessa Nazionale per Morena Nicolosi: La sua performance straordinaria nel trampolino, culminata con il titolo di campionessa nazionale, è stata un'impresa che ha dato lustro non solo alla città, ma anche all'impegno e al talento delle atlete di Paternò. Morena Nicolosi, Campionessa Nazionale, ha rappresentato al meglio lo spirito sportivo.

Dietro ogni successo, c'è sempre un grande lavoro di squadra, e l'istruttrice Letizia Leotta ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare queste atlete adesso Campionesse Nazionali. Le sue parole riflettono umiltà e gratitudine: "Sono estremamente orgogliosa delle nostre ragazze. Il loro impegno e la loro determinazione hanno reso possibile questo straordinario risultato. Sono sicura che questo successo sarà solo l'inizio di una lunga serie di trionfi per loro e per la nostra città."

Tony Marletta, fondatore di e-Space Multisport, ha espresso la sua gioia e la sua fiducia nel progetto: "Vedere le nostre atlete brillare sul palco nazionale è la conferma del valore del nostro impegno nel promuovere lo sport e l'eccellenza atletica nella nostra comunità.

Sono grato di poter contribuire a questo straordinario successo e non vedo l'ora di continuare a supportare le nostre atlete nel loro percorso verso il successo."