E' STATA RITROVATA LA PICCOLA GIULIA

La piccola Giulia Lucia Pizzati, la bambina di 5 anni di cui si erano perse le tracce dallo scorso weekend, si troverebbe in Inghilterra con la madre. Dopo il clamore suscitato dall'appello del padre, sarebbe stato stabilito ieri sera un contatto telefonico con la bambina. La donna avrebbe inoltre annunciato la sua volontà di rientrare nel catanese.

«La madre avrebbe dovuto riaccompagnare la bambina a casa mia domenica alle ore 20 e, invece, così non è stato».

A scriverlo il papà Giulia Lucia Pizzati in un post che da ore rimbalza sui social «Era venuta a prenderla venerdì verso le 12 e da allora non ho più avuto sue notizie.

La madre ha prelevato la bambina presso l’abitazione del padre Catania/Vaccarizzo come da sentenza alle ore 12:00 di venerdì 23/09/2022, Doveva rientrare a casa del padre dove era collocata, domenica 25/09/2022 alle ore 20:00

Di Giulia Pizzati, non si hanno più notizie da venerdì sera 23/09/2022 dalle ore 19:00, quando la madre insieme ai genitori della stessa hanno deciso di rendersi irreperibili e irraggiungibili.

Circa alle ore 23.00 di domenica 25, venivano allertati i Carabinieri della stazione di Paternò, dove è residente la madre, il comando provinciale della stazione dei Carabinieri di Piazza Giovanni Verga e il comando di polizia di via Manzoni a Catania e nella giornata del 26 settembre 2022, la Procura di Catania.

A tutt'oggi non si hanno notizie

Chiunque avesse notizie chiami al numero del padre 345 6667515conclude il post