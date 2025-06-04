È successo di nuovo a Paternò: sbarra abbassata senza segnalazione, cittadini denunciano il rischio

A distanza di soli quattordici giorni dalla nostra precedente pubblicazione, torna a far parlare di sé il passaggio a livello di via Libertà, a Paternò. Era infatti il 21 aprile quando abbiamo ricevut...

A distanza di soli quattordici giorni dalla nostra precedente pubblicazione, torna a far parlare di sé il passaggio a livello di via Libertà, a Paternò. Era infatti il 21 aprile quando abbiamo ricevuto e pubblicato la segnalazione di una cittadina residente lungo la Strada Provinciale 57, che collega Paternò a Ragalna. Ieri , purtroppo, l’episodio si è ripetuto.

Il precedente:

“Buon pomeriggio, vorrei condividere con voi quello che oggi è successo per l’ennesima volta. Io abito sulla strada provinciale 57 che porta a Ragalna. Ieri, come ogni giorno, mi ritiravo da scuola con i miei figli e, com’è accaduto altre volte, mi sono pericolosamente ritrovata tra i binari della ferrovia mentre si abbassavano le transenne — ancora una volta senza preavviso acustico o luminoso. Mi sono presa dal panico e ho invaso il senso opposto di marcia per non essere presa in pieno. Se fosse sopraggiunta una macchina, sarebbe stato impatto sicuro. A chi posso rivolgermi per denunciare questa cosa gravissima?”

La testimonianza, inviata alla nostra redazione, aveva suscitato grande preoccupazione tra i lettori e messo in evidenza un problema serio e — stando a quanto riferito — ricorrente: l’abbassamento delle sbarre del passaggio a livello senza alcun segnale acustico o luminoso preventivo.

Ieri il nuovo episodio.

Nel pomeriggio di ieri , un altro cittadino ci ha contattato per segnalare che la situazione si è ripetuta, con modalità analoghe. Anche stavolta, nessuna segnalazione visiva o sonora ha preceduto la discesa della sbarra, creando una condizione di grave pericolo per gli automobilisti in transito.

La preoccupazione è palpabile. Chi percorre abitualmente quel tratto teme che il ripetersi di questi episodi possa portare a un incidente grave, se non peggio.

“Il pericolo continua,” ha dichiarato il nostro lettore, “e speriamo davvero che non si debba arrivare a una tragedia per vedere finalmente risolto il problema.”

Come redazione, ribadiamo che ci limitiamo a riportare i fatti così come segnalati dai cittadini, ritenendo la questione di evidente interesse pubblico. Abbiamo nuovamente inoltrato la segnalazione agli enti competenti, auspicando un pronto intervento per garantire la sicurezza dei cittadini.