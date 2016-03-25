E' tornato a casa Natale D’Oca

Epilogo fortunatamente positivo della vicenda. Grazie ai tantissimi lettori che si sono attivati in queste ore. Ora rispettiamo la privacy della famiglia

95047.it AGGIORNAMENTO: Apprendiamo dai familiari che Natale D’Oca, il 55enne del quale non si avevano più notizie dallo scorso mercoledì, ha fatto rientro a casa attorno alle ore 14 di oggi. Rispettiamo la privacy della famiglia limitandoci a rendere notizia.

Grazie ai tantissimi lettori che si sono attivati in queste ore collaborando affinchè si giungesse al lieto fine della storia. E così, alla fine, è stato.

LA CRONACA DI IERI. Di lui non si hanno più notizie da mercoledì scorso: da quando pare essere scomparso nel nulla. Chiunque abbia visto, o abbia notizie del 55enne Natale D’Oca non esiti ad informare i carabinieri della Compagnia di Paternò.

I PARTICOLARI.

Professione: Architetto (ha lo studio in Via Garibaldi 15 a Paternò)

Non si hanno sue notizie, come detto, da mercoledì 23 marzo

L’ultimo dei familiari ad averlo visto è stato il figlio la mattina di mercoledì dopo essere stato accompagnato a scuola. Gli ultimi contatti telefonici risalgono intorno alle 14 del 23, con il fratello e poi con la moglie. Da quel momento non si hanno più notizie di lui.

E’ alto 1 metro e 75 centimetri, porta gli occhiali, è stempiato: capelli castano chiaro e occhi azzurri.

Per ciò che riguarda l’abbigliamento non abbiamo notizie sicure, perché appunto l’ultimo ad averlo visto è stato il figlio, un bambino di 12 anni.

Si pensa sia scomparso a bordo della propria auto, una Hyundai Coupe targata BH 332 TZ colore grigio.