È USCITO IL BANDO INPS PER 781 POSTI IN TUTTA ITALIA, SCADE IL 22 GENNAIO

L'Inps ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 781 specialisti delle aree psicologiche e sociali in tutta Italia. I posti in Abruzzo s...

L'Inps ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 781 specialisti delle aree psicologiche e sociali in tutta Italia. I posti in Abruzzo sono 17.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il 22 gennaio 2025, compilando il format di candidatura sul portale di reclutamento "InPA".

I requisiti di ammissione ed ogni altra disposizione in merito alla procedura concorsuale sono contenuti nel bando, scaricabile dal portale Inps nella pagina dedicata al concorso.

I candidati verranno ammessi alla selezione se in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana ovvero possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici.

Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

I 781 posti sono ripartiti nel seguente modo:

ABRUZZO 17

BASILICATA 9

CALABRIA 37

CAMPANIA 48

EMILIA ROMAGNA 57

FRIULI VENEZIA GIULIA 13

LAZIO 23

LIGURIA 20

LOMBARDIA 74

MARCHE 19

MOLISE 4

PIEMONTE 51

PUGLIA 65

SARDEGNA 20

SICILIA 71

TOSCANA 40

UMBRIA 15

VENETO 51

MILANO 35

NAPOLI 46

ROMA 63

COORDIN.GEN.MED.LEGALE 3

QUI TUTTE LE INFO