Eccessivo viavai di gente dal domicilio del detenuto: Arrestato. In casa sequestrata “marijuana” in dosi pronta allo smercio

I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato nella flagranza il 43enne Filippo NICOSIA, del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacent...

I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato nella flagranza il 43enne Filippo NICOSIA, del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, osservando discretamente numerose persone “aggirarsi” nei pressi dell’abitazione dell’uomo, già agli arresti domiciliari per analogo reato, ieri sera vi hanno fatto irruzione perquisendola e rinvenendo una busta contenente 20 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte alla vendita. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è rimasto ristretto ai domiciliari.