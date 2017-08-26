ECCEZIONALE ESPIANTO DI CORNEE ALL’OSPEDALE GARIBALDI DI CATANIA

È stato portato a termine, nella mattinata di oggi, un eccezionale espianto di cornee dall’equipe dell’Arnas Garibaldi di Catania. Lo rende noto in un comunicato l’Azienda Ospedaliera.Su precisa volon...

È stato portato a termine, nella mattinata di oggi, un eccezionale espianto di cornee dall’equipe dell’Arnas Garibaldi di Catania. Lo rende noto in un comunicato l’Azienda Ospedaliera.

Su precisa volontà della consorte, che ha espresso il proprio consenso a seguito dello stadio terminale in cui versava il donatore, gli organi sono stati prelevati a domicilio da un uomo di 68 anni, deceduto a seguito di un incurabile carcinoma al pancreas.

I lavori di espianto hanno coinvolto sia il Garibaldi Centro che quello di Nesima, contando sulla partecipazione del dott. Bruno Longo, referente locale del prelievo, del dott. Giovanni Pizzo,oculista, del dott. Massimo Carnazza, cardiologo, e del dott. Robarto Bonaccorso, direttore medico di presidio, sotto il coordinamento del responsabile locale del prelievo, dott.ssa Ilenia Bonanno.

“Ringraziamo profondamente sia i familiari del donatore, per l’alto senso civico che aiuterà alcuni pazienti bisognosi – ha detto Giorgio Santonocito, direttore generale dell’Arnas Garibaldi – sia il gruppo dei sanitari coinvolti, il quale ha reso possibile questa qualificante esperienza per la nostra azienda sanitaria”.

Alle ore 14,00 di oggi intanto è stato eseguito un ulteriore espianto di cornee da un paziente deceduto all’Hospice del Garibaldi-Nesima. Le quattro cornee sono subito state inviate alla banca delle cornee di Palermo.