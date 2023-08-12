ECCEZIONALE INTERVENTO ALL’OSPEDALE DI LENTINI: ASPORTATO TUMORE DI 5 CHILI

Nel reparto di chirurgia generale dell'ospedale di Lentini (Siracusa) diretto da Giovanni Trombatore è stato eseguito un eccezionale intervento di asportazione di una massa tumorale del retroperitoneo...

Nel reparto di chirurgia generale dell'ospedale di Lentini (Siracusa) diretto da Giovanni Trombatore è stato eseguito un eccezionale intervento di asportazione di una massa tumorale del retroperitoneo del peso di 5 chili su una donna di 56 anni che, da circa un anno, aveva notato un aumento di volume dell'addome associato ad un dimagrimento progressivo, alla comparsa di crisi subocclusive e anemizzazione.

"'L'eccezionalità dell'intervento - osserva Trombatore - deriva dalla rarità della patologia, dalle elevate dimensioni della massa di quasi 5 chili con una dimensione di 40 centimetri per 28 per 24, dalla necessaria estrema delicatezza delle manovre chirurgiche per gli stretti rapporti tra il tumore e le strutture vascolari e gli organi vitali, la cui lesione avrebbe potuto determinare l'exitus della paziente.

Si vuole sottolineare come il brillante risultato è stato possibile dalla perfetta organizzazione ed integrazione tra le Unità operative di Chirurgia generale, Anestesia e rianimazione, Centro Trasfusionale e Radiodiagnostica".

Il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, si complimenta con l'equipe e con tutte le unità operative che in sinergia consentono il raggiungimento di questi brillanti risultati: "Gli interventi messi in atto in tutti gli ospedali della provincia con la dotazione di strumentazione e apparecchiature di alta tecnologia, unita alla presenza di professionisti capaci e dotati di eccellenti competenze in tutti gli ambiti, rappresentano, nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi, la possibilità per i cittadini di trovare con fiducia nel proprio territorio risposte sempre più adeguate ai bisogni sanitari espressi".