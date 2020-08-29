ECCO DOVE SI PUÓ FARE IL TAMPONE PER IL CORONAVIRUS A CATANIA E PROVINCIA
A cura di Redazione
29 agosto 2020 10:23
Come racconta l’edizione palermitana di Repubblica sono 17 in tutta la Regione i laboratori privati a cui si aggiungono l’Ismett e l’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, in cui ci si può prenotare per sottoporsi al tampone anti-Covid, anche senza avere sintomi sospetti. L’esame costa 50 euro, con esito in giornata.
A Catania e provincia sono nove i centri privati che li fanno.
- Laboratori Riuniti del dottor Paravizzini (095376039),
- Analab (095 7221551),
- Poliambulatori Medisan (095 7311617, cellulare 3286929161),
- laboratorio analisi cliniche Alizzio (095 374520),
- Polilab (095 16937371),
- Labogen (095 322714)
- Gruppo Csm (095 441766)
- Centro diagnostico Ionia di Riposto (800 901 622)
- Iom ricerca di Viagrande (095 792 4711).