ECCO DOVE SI PUÓ FARE IL TAMPONE PER IL CORONAVIRUS A CATANIA E PROVINCIA

Come racconta l’edizione palermitana di Repubblica sono 17 in tutta la Regione i laboratori privati a cui si aggiungono l’Ismett e l’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, in cui ci si può prenotare p...

A cura di Redazione Redazione
29 agosto 2020 10:23
Come racconta l’edizione palermitana di Repubblica sono 17 in tutta la Regione i laboratori privati a cui si aggiungono l’Ismett e l’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, in cui ci si può prenotare per sottoporsi al tampone anti-Covid, anche senza avere sintomi sospetti. L’esame costa 50 euro, con esito in giornata.

A Catania e provincia sono nove i centri privati che li fanno.

  • Laboratori Riuniti del dottor Paravizzini (095376039),
  • Analab (095 7221551),
  • Poliambulatori Medisan (095 7311617, cellulare 3286929161),
  • laboratorio analisi cliniche Alizzio (095 374520),
  • Polilab (095 16937371),
  • Labogen (095 322714)
  • Gruppo Csm (095 441766)
  • Centro diagnostico Ionia di Riposto (800 901 622)
  • Iom ricerca di Viagrande (095 792 4711).

