A cura di Redazione
25 dicembre 2015 11:41
Ecco i giorni e gli orari dei Presepi Viventi:
SAN BIAGIO (a cura dell’associazione San Biagio):
25/26 dicembre e 1/3 gennaio
ore 19-22
BORGO GANCIA (a cura della parrocchia Santa Maria dell’Alto):
26/27 dicembre e 2 gennaio
dalle ore 17.30
SANTISSIMO SALVATORE (a cura della parrocchia Santissimo Salvatore):
27 dicembre
ore 18-22
CRISTO RE (a cura della parrocchia Cristo Re)
“Il viaggio dei Re. La storia di tre uomini alla ricerca di un solo uomo, di un solo Dio, di una sola verità”
3 gennaio
alle ore 18 e alle ore 21