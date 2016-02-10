Ecco i nomi degli arrestati contenuti nell’ordinanza
OPERAZIONE "I VICERE'". Tra le misure di custodia cautelare emesse, figurano anche due avvocati: uno è paternese
95047.it Tra gli arrestati anche due avvocati: Salvatore Mineo di Paternò e Giuseppe Arcidiacono di Acireale, accusati di concorso esterno.
Il Gip ha disposto il carcere per:
1) ALFINO Giovanni, inteso “Accaiù”, nato a Catania l’11/11/1973;
2) ALOISIO Paolo, nato a Catania il 08/11/1987;
3) ANASTASI Filippo, nato a Catania l’11/06/1980;
4) ARCIDIACONO Giuseppe, nato a Catania il 21/09/1966;
5) BENVENGA Natale, nato a Catania il 04/05/1962;
6) BONACCORSO Carmelo, inteso “Melo Squadrito”, nato a Catania il 28/12/1962;
7) BORZI’ Giuseppe, nato a Catania il 26/02/1977;
8) CAMELIA Antonino, nato ad Acireale il 25/06/1956;
9) CAMPOLO Rosario, nato a Catania il 13/02/1968;
10) CANTARELLA Giovanni, nato ad Acireale il 06/06/1985;
11) CARUSO Alberto Gianmarco Angelo, nato a Catania il 31/03/1980;
12) CASTORINA Piero, nato a Catania il 20/10/1973;
13) CATTI Andrea, nato a Catania il 21/12/1961;
14) COSTANTINO Giovanni, inteso “Nuccio u cannaleri”, nato a Catania il 22/04/1961;
15) CRISTALDI Saverio Francesco, nato a Catania il 23/05/1969;
16) CUCCHIARA Orazio, nato a Milano il 16/11/1971;
17) D’AGATA Giuseppe, nato a Catania il 09.04.1976;
18) D’ANTONA Sebastiano, nato a Catania il 25.1.1972;
19) DANZUSO Vito, nato a Catania il 19/08/1980;
20) DE LUCA Giovanni Antonino, nato a Catania il 27/01/1970;
21) DI GRAZIA Orazio, inteso “Scarpa pulita”, nato a Catania il 03/01/1947;
22) DI MAURO Alessandro, nato a Roma il 20.5.1962;
23) DI MAURO Antonino, inteso “Sciarretta”, nato a Catania il 14/09/1953;
24) DI MAURO Giovanni, nato a Catania il 07/07/1979;
25) DI MAURO Mario, inteso “Sciarretta”, nato a Catania l’11/04/1980;
26) DI MAURO Orazio Salvatore, inteso “Turi u biondo”, nato ad Acireale il 23/6/1966;
27) DI MAURO Paolo, inteso “u prufissuri”, nato a Piedimonte Etneo il 15/01/1955;
28) DI MAURO Salvatore, inteso “Sciarretta”, nato a Catania il 21/10/1986;
29) FICHERA Camillo, nato ad Acireale il 19/05/1954;
30) FICHERA Giuseppe, nato ad Acireale il 26/02/1966;
31) FILETI Stellario, inteso “Stillo”, nato ad Aci Catena il 13/03/1967;
32) FINOCCHIARO Antonino, inteso “Nino Monta”, nato a Catania il 27/10/1968;
33) FLORI Sebastiano, inteso “Bastiano”, nato a Catania il 07/12/1976;
34) FOSCO Antonino, inteso ”Ninni”, nato a Catania il 19/09/1981;
35) GERBINO Salvatore, nato a Catania il 22/09/1974;
36) GERBINO Santo Giuseppe, nato a Catania il 19/03/1979;
37) GIUFFRIDA Mario, inteso “Mario rambo”, nato a Catania il 16/09/1966;
38) GIUFFRIDA Giovanni, nato a Catania il 2.8.1942 (ai domiciliari)
39) GRANATA Sebastiano, inteso “Bastianeddu”, nato ad Acireale il 31/01/1954;
40) GRASSO Giuseppe, inteso “Pippo Tistazza”, nato ad Aci Catena il 07/07/1965;
41) GRIMALDI Marco, nato a Caltagirone il 18/11/1967;
42) GUGLIELMINO Franco, inteso “a scimmia”, nato a Catania il 05/12/1975;
43) IMPELLIZZERI Antonino, nato a Catania il 29/09/1977;
44) ISAIA Carmelo Orazio, inteso “Meluccio”, nato a Catania il 02/07/1988;
45) LANZAFAME Alessandro, inteso “la strega”, nato a Catania il 26/02/1979;
46) LANZAFAME Mario, nato a Giarre il 26/01/1959;
47) LAUDANI Concetto, di Giuseppe, nato a Catania il 14/12/1971;
48) LAUDANI Giuseppe, di Sebastiano, inteso “Pippo il grande”, nato a Catania il 19/7/1946;
49) LAUDANI Santo Orazio, fu Santo, inteso “Santuzzu”, nato a Catania il 23/08/1990;
50) LAUDANI Sebastiano, nato a Catania il 23/05/1926 (ai domiciliari);
51) LAUDANI Sebastiano, di Giuseppe, inteso ”Iano il grande”, nato a Catania il giorno 01/01/1969;
52) LAUDANI Sebastiano, fu Santo, inteso “Iano il piccolo”, nato a Catania il 23/06/1983;
53) LEONARDI Orazio, inteso “Maciste”, nato ad Acireale il 4/06/1964;
54) MAGRI’ Claudio Daniele, inteso “Claudio a Scecca”, nato a Paternò il 18/12/1979;
55) MANGIAGLI Daniele, nato a Catania il 20/03/1986;
56) MAUGERI Carmelo, nato a Catania il 29/04/1971;
57) MILITELLO Orazio, nato a Catania il 26/02/1950;
58) MINEO Salvatore, nato a Catania il 13/06/1971;
59) MORABITO Vincenzo, inteso “Enzo lima”, nato a Paternò il 16/10/1960 (ai domiciliari);
60) MUSCOLINO Giovanni, nato a Giarre il 26/01/1967;
61) MUSCOLINO Rosario, nato a Giarre il 25/11/1958;
62) NICOLOSI Giovanni Antonino, inteso “qua qua”, nato a Catania il 13/06/1964;
63) NICOTRA Salvatore, inteso “Turi da Macchia”, nato a Giarre il 30/07/1957;
64) NUCIFORA Alfio, inteso “Alfio Sant’Alfio”, nato a Piedimonte Etneo il 28/09/1970;
65) PAPPALARDO Antonio Luca Josè, inteso “Pitbull”, nato a Catania il 08/02/1979;
66) PARASILITI RANTONE Valerio, nato a Bronte il 12/04/1976;
67) PARENTI Giuseppe, nato a Paternò il 01/04/1982;
68) PARISI Giovanni, inteso “u ciuraru”, nato a Catania il 08/02/1965;
69) PARISI Leonardo, inteso “Leo Manitta”, nato a Piedimonte Etneo il 18/6/1970;
70) PARTINI Gianluigi Antonio, nato a Catania il 24/06/1986;
71) PATANE’ Leonardo, inteso “Nardo caramma”, nato a Giarre il 09/06/1953;
72) PENNISI Giovanni, nato a Catania il 17/09/1968;
73) PEZZINO Ottavio, nato a Catania il 21/12/1966;
74) PISTONE Francesco Antonio, inteso “Vurpitta”, nato a Catania il 14/06/1962;
75) PRIVITERA Antonio Carmelo Alessandro, inteso “Alessandro”, nato a Catania il 21/09/1969;
76) PUGLIA Antonino, nato a Calatabiano il 02/12/1969;
77) RAIMONDO Alessandro Giuseppe, inteso “Mattonella”, nato a Catania il 15/01/1972;
78) RAPISARDA Antonino, inteso “Nino u biondu”, nato a Paternò il 09/01/1970;
79) RAPISARDA Salvatore, inteso “Turi u porcu”, nato a Paternò l’1/12/1955;
80) RAPISARDA Vincenzo Salvatore, nato a Paternò il 02/02/1988;
81) ROMEO Alfio, inteso “Alfio Faviana”, nato a Piedimonte Etneo il 27/06/1963;
82) SANTONOCITO Filippo, nato a Catania il 08/09/1979;
83) SARDO Alfio Vincenzo, nato a San Gregorio di Catania il 05/04/1965;
84) SCALISI Concetta, nata ad Adrano il 25/12/1953;
85) SCARAVILLI Omar, nato a Catania il 02/02/1981;
86) SCIAMMACCA Nunzio, nato a Nissoria il 26/12/1956;
87) SCIUTO Orazio, nato ad Aci Catena il 22/02/1957;
88) SCUDERI Maria, nata a Catania il 08/03/1960;
89) SCUTO Orazio Salvatore, inteso “u vitraru”, nato ad Aci Catena l’1/01/1959;
90) SORBELLO Salvatore, inteso “Turi farina o Turi u panitteri”, nato a Catania il giorno 11/3/1958;
91) SULFARO Mauro, nato ad Acireale il 29/05/1955;
92) TOMARCHIO Giuseppe, nato a Giarre il 18/09/1954;
93) TOMASELLI Maurizio, inteso “Manitta”, nato a Catania il 09/04/1969;
94) TORRISI Michele, nato ad Aci Sant’Antonio il 30/07/1967;
95) TORRISI Salvatore, inteso “Turi u biondo”, nato a Catania il 25/06/1962;
96) TORRISI Sebastiano, inteso “Nello”, nato a Catania il 06/05/1968;
97) TROVATO Mario, inteso “Mario u biondu”, nato ad Acireale il 10/03/1962;
98) VECCHIA Giuseppe Salvatore, nato a Catania il 28/06/1965;
99) VENTURA Antonino Francesco, nato a Catania il 15/02/1980;
100) VIOLA Giuseppe, nato a Catania il 23/11/1953;
101) ZAPPALA’ Sebastiano, inteso “Nello”, nato a Catania il 12/01/1964;
102) ZIZZO Antonino Innocenzo, nato a Catania il 24/02/1961;
103) ZIZZO Gianni Luca, nato a Catania il 12/08/1981.