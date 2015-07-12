Ecco i primi diplomati "centisti" paternesi

Avete conseguito il massimo dei voti al diploma di maturità? Inviate tutto alla nostra redazione: siete voi il futuro della nostra città e delle nostre professionalità

95047.it Hanno sgobbato per anni sui libri di scuola; affrontato interrogazioni ed essere passati attraverso compiti in classe da far venire le palpitazioni. Ed ora ricevono la meritata ricompensa. Un lustro passato all'interno delle loro scuole per conseguire il diploma di maturità e dopo, probabilmente, lanciare la loro sfida all'Università ed al mondo del lavoro. Sono loro il futuro della nostra città e delle nostre professionalità. I maturandi che diventano maturati. Alla nostra redazione arrivano in questi giorni i primi risultati di chi a casa è riuscito a portare il massimo dei voti.

Li pubblichiamo tutti, con foto e istituto frequentato nella nostra pagina: I CENTISTI DI PATERNO'.

Continuate ad inviarci i i bei volti dei centisti: li pubblicheremo tutti. L'unica raccomandazione è che si sia di Paternò.

I primi tre sono altrettante ragazze:

GIORGIA CARCAGNOLO dell'Istituto "Gioacchino Russo" Classe A - Amministrazione finanza marketingScuola I.T.E;

MONICA TOSTO dell'Istituto "Gioacchino Russo" Classe V BT;

FRANCESCA SCANDURRA del Liceo Linguistico e delle Scienze umane "Francesco De Santis" Classe V CP.

A loro, i nostri complimenti ed in bocca al lupo per il loro futuro.