ECCO I REDDITI DEI DEPUTATI: IL GIOVANE GENOVESE È IL PIÙ RICCO

E’ Luigi Genovese (FI) il deputato più ricco dell’Assemblea regionale siciliana. Ha dichiarato nel 2018 un reddito di quasi 278 mila euro lordi. Genovese, figlio dell’ex parlamentare del Pd, poi di Forza Italia Francantonio, è anche il più giovane deputato Ars, con i suoi 23 anni il prossimo 2 febbraio e oltre 17 mila preferenze.

Il dato emerge dalle dichiarazioni dei redditi dei parlamentari regionali pubblicate in queste ore sul sito dell’Ars. Il secondo posto sul podio dei ‘paperoni’ dell’Assemblea regionale se lo aggiudica Franco De Domenico (Pd), , con un reddito che supera di poco 200 mila euro, il terzo va a Claudio Fava (I cento passi) che ha dichiarato 176 mila euro lordi.

I deputati più poveri sono nel Movimento 5 Stelle: Elena Pagana, Luigi Sunseri e Jose Marano, i primi due hanno dichiarato, insieme con Antonio Catalfamo di Fratelli d’Italia solo l’indennità maturata da inizio legislatura fino a fine anno, 3187 euro, la Marano poco di più, 3.870 euro. Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè 115 mila euro. La classifica dei più ricchi prosegue con l’assessore alla Formazione Roberto Lagalla, 166.115 euro; Orazio Ragusa (Udc) 138.124 euro; Giorgio Assenza (124 mila euro); Stefano Pellegrino (FI) 113 mila euro; Nicola D’Agostino (Sicilia futura), 112 mila euro.

Ecco l’elenco completo in ordine alfabetico dei 70 deputati con il rispettivo reddito lordo dichiarato:

Amata (Fdi): 45.000

Arancio (Pd): 63.500

Aricò (Db): 34.100

Assenza (Db): 124.000

Barbagallo (Pd): 90.800

Bulla (Udc): 85.800

Cafeo (Pd): 14.800

Calderone (Fi): 14.500

Campo (M5s): 22.800

Cancelleri (M5s): 71.700

Cannata (Fi): 6.700

Cappello (M5s): 72.300

Caronia (Misto): 41.300

Catalfamo (Fdi): 3.100

Catanzaro (Pd): 41.400

Ciancio (M5s): 71mila

Compagnone (PoA): 101.000

Cordaro (PoA): 104.100

Cracolici (Pd): 80.900

D’Agostino (Sf): 112.000

De Domenico (Pd): 200.000

De Luca A. (M5s): 37.246

Di Caro (M5s): 51.453

Di Mauro (PoA): 83.973

Di Paola (M5s): 24.161

Dipasquale (Pd): 74.636

Falcone (Fi): 88.253

Fava (Misto): 176.673

Figuccia (Udc): 81.607

Foti (M5s): 70.988

Gallo (Fi): 99.540

Galluzzo (Db): 31.404

Galvagno (Fdi): 17.815

Gennuso (PoA): 72.980

Genovese (Fi): 277.912

Grasso (Fi): 95.100

Gucciardi (Pd): 83.180

La Rocca Ruvolo (Udc): 71.827

Lagalla (PoA): 166.115

Lantieri (Pd): 84.979

Lo Curto (Udc): 57.038

Lo Giudice (Misto): 25.260

Lupo (Pd): 88.020

Mancuso (Fi): 19.246

Mangiacavallo (M5s): 68.583

Marano (M5s): 3.897

Miccichè (Fi): 141.884

Milazzo (Fi): 63.230

Musumeci (Db): 81.882

Pagana (M5s): 3.175

Palmeri (M5s): 70.988

Papale (Fi): 112.771

Pasqua (M5s): 26.076

Pellegrino (Fi): 113.700

Pullara (PoA): 97.192

Ragusa (Udc): 138.124

Rizzotto (Lega): 70.709

Sammartino (Pd): 75.716

Savarino (Db): 3.760

Savona (Fi): 74.963

Schillaci (M5s): 28.888

Siragusa (M5s): 70.988

Sunseri (M5s): 3.175

Tamajo (Sf): 74.311

Tancredi (M5s): 70.988

Trizzino (M5s): 70.988

Turano (Udc): 85.600

Zafarana (M5s): 68.714

Zitelli (Db): 37.100

Zito (M5s): 70.988