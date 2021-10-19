ECCO IL BANDO DEL CONCORSO PER LE REGIONI DEL SUD PER 2.022 POSTI NELLA P.A. DOMANDA E SCADENZA

Bando del Concorso per le regioni del Sud per 2.022 posti di personale non dirigenziale da impiegare PA.E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso pubblico per il reclutamento a te...

Bando del Concorso per le regioni del Sud per 2.022 posti di personale non dirigenziale da impiegare PA.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale da impiegare PA con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

1270 risorse a tempo determinato per Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE)

risorse a tempo determinato per 733 risorse a tempo determinato per Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE)

risorse a tempo determinato per 19 risorse a tempo determinato per Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE)

Come presentare domanda e quando è prevista la scadenza

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso SPID, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud entro le ore 14.00 del 15 novembre 2021.