I ricercatori di conosciute società di sicurezza informatica quali McAfee e FireEye hanno scoperto un malware chiamato Dridex che inoculato nei pc attraverso documenti Word sottrae le credenziali d'accesso ai servizi di online banking. Microsoft è corsa subito ai ripari per risolvere la vulnerabilità sfruttata da Dridex. A tal riguardo è stata rilasciata la patch per le varie versioni di Office. Quindi per tutti è molto importante dare seguito ai periodici bollettini di sicurezza e aggiornare Office. In generale un sistema operativo, un browser e programmi aggiornati sono il primo passo per una sicurezza a 360°

A riguardo LA POLIZIA POSTALE consiglia di attivare la modalità visualizzazione protetta. Tale modalità riesce ad inibire l'eventuale codice malevolo inserito nel documento. Come procedere? Cliccare sul menu File, Opzioni, Centro protezione, Impostazioni Centro protezione, Visualizzazione protetta e spuntare le caselle relative.

ECCO IL VIRUS DI "WORD" CHE TI SVUOTA IL CONTO IN BANCA