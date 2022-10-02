ECCO LA PRIMA FOTO UFFICIALE DI RE CARLO, DELLA REGINA CONSORTE CAMILLA E DEI PRINCIPI DEL GALLES

Buckingham Palace ha rilasciato una prima foto ufficiale di re Carlo III e della regina consorte Camilla, accanto all'erede al trono William e alla principessa del Galles Kate. L'immagine segna la fin...

Buckingham Palace ha rilasciato una prima foto ufficiale di re Carlo III e della regina consorte Camilla, accanto all'erede al trono William e alla principessa del Galles Kate. L'immagine segna la fine del periodo di lutto per la morte di Elisabetta II e inserisce ufficialmente William e Kate nel cuore della monarchia, secondo quanto o riportano i media britannici. La foto, fa sapere il Daily Mail, risale alla vigilia dei funerali.

Nella foto il re ha una postura rilassata, con la mano sinistra nella tasca della giacca e con il braccio destro abbraccia la consorte Camilla. Alla sua sinistra Wiilliam, che tiene per mano la moglie. Tutti i quattro protagonisti sono vestiti di nero, secondo i dettami del lutto, gli uomini con la cravatta nera. Tutti e quattro sorridono.