Ecco la sesta edizione di Randarock

A Randazzo, un cast di alto livello, impreziosito dagli Archinuè, vincitori di una edizione di Sanremo Giovani, e dei tedeschi Koloclyphis, ospiti nel 2012

95047.it Sarà un’edizione particolare, e sicuramente di altissimo livello, la VI edizione di “Randarock”, che, come da tradizione, sarà l’evento clou della serata del 14 agosto, in piazza Loreto, in attesa della vara del 15. Un cast di alto livello, impreziosito dagli Archinuè, vincitori di una edizione di Sanremo Giovani, e dei tedeschi Koloclyphis, ospiti nel 2012. Soddisfatto l’organizzatore della serata, Giuseppe Parisi che ci dice: “In questa edizione di RandaRock, abbiamo investito molto per fare il salto di qualità, e lo spessore artistico degli ospiti ne è la prova. Abbiamo voluto gli Archinuè, e Luca Caponetto, per dare, oltre al rock, la possibilità a chi non ama questo genere di vedere sul palco ottima musica. Ringrazio la Confcommercio Randazzo, tutti gli sponsor e coloro che mi hanno aiutato, per questa edizione del RandaRock. In futuro spero che diventi un appuntamento fisso nel calendario degli eventi della zona, e per questo spero in un maggiora coinvolgimento dell’Amministrazione comunale”. Sarà possibile vedere la diretta dell’evento anche su Radio Universal TV.

Smile Band: è un gruppo di giovani di Randazzo, che ricalca il rock duro, quello delle chitarre elettriche e delle percussioni, sono già stati ospiti e addirittura vincitori di una passata edizione.

The Old Same Blues: Altro gruppo di giovanissimi composto da Samuele Belfiore, Carlo Proto, Anfrea Grammatico ed Emanuele Caggegi, di recente formazione, ma con i componenti che hanno avuto esperienze con diversi gruppi.

Half Word: gruppo di Randazzo, fondato nel 2000, e con ormai diversi anni di attività alle spalle, e due dischi, che hanno contribuito a fare crescere la notorietà della band in tantissime piazze. Da un paio di anni sono cambiati due componenti, ma il timbro di voce di Ottavio Tripoli è ormai inconfondibile.

Koloclyphis: Band tedesca nata nel 2011, e che ha al suo attivo un disco uscito nel 2012 ” Keep On Babbling”; suonano un rock alternativo con influenze grunge e punk, con influenze da gruppi come i Nirvana e i Muse. Hanno suonato in diverse nazioni e tornano a Randazzo dopo l’esperienza da ospiti nel 2012, che ha riscosso un buon successo.

Luca Caponetto: Cantautore siciliano di adozione, che ha appena vinto il South east music awards , che gli verrà consegnato giorno 11 agosto. Vive da sempre nella terra dei Malavoglia, Acitrezza, da cui ha tratto ispirazione per la scrittura e la composizione dei suoi brani. Cantautore, pianista, arrangiatore, scrive canzoni con venature folk/rock nel tentativo di interpretare, come ama dire lui, ‘i fatti e i misteri che circondano questo mondo’. Ha partecipato a vari concorsi di prestigio con risultati di rilievo: premio come miglior cantautore al festival di Calvello nel 2013, più volte finalista a Rock Targato Italia, finalista al TimTourFest e al Lennonfestival. Si autoproduce da anni e suona anche l’armonica, pubblicando i brani sul suo soundcloud in un originale e anticonformista percorso artistico.

Archinuè: Hanno vinto Sanremo Giovani nel 2001, ed il premio della critica nel 2002, poi una escalation di successi con la partecipazione a vari avvenimenti importanti, anche televisivi, e tournée, da qualche anno hanno ripreso il vecchio percorso, con musica particolare in cui le sonorità mediterranee la fanno da padrone, e con dei testi molto impegnativi, all’orizzonte c’è la produzione di un nuovo disco che dovrebbe uscire fra qualche mese.