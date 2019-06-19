ECCO LE TRACCE DELLA PROVA SCRITTA DEGLI ESAMI DI MATURITÀ 2019

L’esame di maturità del 2019 comincia oggi, con gli studenti delle scuole superiori che affrontano la prima prova scritta dell’esame di Stato, il tema.Come succede ogni anno, i ragazzi ammessi all’esa...

L’esame di maturità del 2019 comincia oggi, con gli studenti delle scuole superiori che affrontano la prima prova scritta dell’esame di Stato, il tema.

Come succede ogni anno, i ragazzi ammessi all’esame di maturità potranno scegliere tra diverse tipologie di temi: analisi del testo, ambito artistico letterario, ambito scientifico, ambito socio-economico, ambito storico-politico e tema di attualità. Da alcuni anni le tracce del tema di maturità sono inviate per via telematica dal ministero dell’Istruzione, e non più attraverso i classici fascicoli cartacei.

L’iniziativa si chiama “Plico telematico” ed era stata avviata dal governo Monti, voluta in particolar modo dall’ex ministro Francesco Profumo.

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

1. Giuseppe Ungaretti da “L’Allegria” in Il Porto Sepolto

2. Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta”

Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo

1. Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro

2. Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della coscienza

3. L’eredità del Novecento, partendo dall’introduzione di Corrado Stajano alla raccolta di saggi La cultura italiana del Novecento

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

1. Partendo da un testo di commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia nel 1982, argomentare sui valori dell’antimafia, traendo spunto dal testo, dalle vicende che narra e dalle proprie considerazioni personali.

2. Tra sport e storia: una riflessione sul rapporto tra sport, storia e società partendo da un articolo sul ciclista Gino Bartali.